新北市衛生局驚傳墜樓意外！1名30歲林姓女約聘人員昨（3日）下午5時許接近下班時間，離奇失蹤6小時之後，竟在深夜11許從衛生局9樓頂樓墜下，保全人員聽到聲響前往查到，看到林女時已無生命跡象，送醫後宣告不治，由於警方在現場未發現遺書，已連繫林女家人釐清墜樓原因。

據了解，林女昨天下午失蹤後，同事找不到人、打電話也沒人接聽，因此報警請求協尋，警方透過監視器畫面，發現林女尚未離開該棟大樓，因而在樓內尋找林女下落。不料6小時之後，林女不知為何從大樓9樓頂樓墜落，倒臥在門口的公務車停車格，停放的汽車版金也被撞凹，保全聽到巨大聲響前往查看，發現林女時已無生命跡象，緊急通報救護車將她送往亞東醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

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