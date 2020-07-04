有人刮痧刮到頭暈反胃，也有人刮到瘀斑多日未消。刮痧看似簡單，卻有大學問。烈日當空，在室外待一會兒就覺得酷熱難當、頭昏眼花。中暑、疲勞或發燒時，很多人會隨手拿起梳子、瓷湯匙就開始刮痧，刮完身上出現像被毒打過的紫紅色瘀斑，但人卻變得神清氣爽。

不過也有人刮痧刮到頭暈、反胃，或因為刮太用力，瘀斑多日未消而求診。更危險的是，有人甚至刮到破皮感染，引發蜂窩性組織炎或壞死性筋膜炎。

刮痧是歷史悠久且有效的保健方法，但到底該怎麼刮痧才能趨吉避凶？刮痧的原理是什麼？刮哪個部位最有效？出痧顏色愈深愈好嗎？所有關於刮痧的疑問，中醫師一次解答。

Q1.哪些人不適合刮痧？

刮痧雖然是常民保健良方，但並非所有人都適合。

不宜刮痧的族群，包括1歲以下幼童、孕婦、癌症患者、年老體虛者、空腹或剛吃飽的人、水腫者、嚴重靜脈曲張者（血管壁彈性較差）、糖尿病患（傷口不易癒合）、心臟病患，以及凝血功能不正常、血液疾病患者等。

中醫師程惠政提醒，肝腎功能不全的人，凝血能力也會較差，且正在服用阿斯匹靈等抗凝血藥的人，皆不適合刮痧。

表皮如果有傷口，或有皮膚炎、過敏、長痘痘、毛囊炎、濕疹、蕁麻疹等，就不該刮痧，以免感染。韌帶或肌腱部位的急性損傷、骨折、外科手術疤痕處，3個月內皆不宜刮痧。此外，恐懼刮痧或刮痧時曾經頭暈不適的人，最好也不要再刮了

Q2.「痧」是什麼？為什麼刮痧可以緩解不適？

刮痧時，皮膚會刮出紫紅色的皮下出血點或瘀血斑，這就是所謂的「出痧」。

「痧」指的是皮膚的反應，有的可能是出血、瘀血，有的則是「刮」的外力造成微血管擴張、皮下充血，所以皮膚看起來才會發紅。

中醫認為，當體內氣血淤積、阻塞時，病症就會隨之而來，而刮痧可以刺激體表經絡，達到促進氣血循環、疏通經絡、調整臟腑的功效；當氣血調和通暢，能讓身體各處都能獲得充分的營養供應，不舒服的症狀自然就會減輕。

「刮痧的概念類似流汗，」台北市立聯合醫院林森中醫院區兒科主任申一中表示，汗流不出來、覺得很悶時，去跑跑步或是洗熱水澡促進排汗，就會感到比較舒服，而「痧」跟汗液一樣，也是一種身體調節的機制，刮痧就是藉由外力刺激去加速身體循環，使體內的熱邪可以宣洩出來。

Q3.哪些症狀可以用刮痧來處理？

刮痧可以改善「功能性」的問題，例如局部痠痛無力、嘔吐、頭暈、頭痛、煩躁、發熱、中暑、胸悶、呼吸不順、氣血循環不良等，但對於心臟病、肝病、腎臟病、神經系統疾病等「器質性」的病症效果有限。

以最常見的中暑為例，程惠政指出，中暑這類因為天氣變化、身體無法調節而引發的不適，刮痧往往能發揮不錯的功效。「痧是風、濕、熱造成，夏秋兩季常見，」程惠政說，當外邪進入體表，藉由刮痧可讓外邪透過汗、血液或體表排出；有些人的散熱功能不好，容易中暑，透過刮痧可刺激汗腺排汗，流汗後體溫下降，身體自然也恢復平衡。

不過他也提醒，若是熱痙攣、熱衰竭等危急情況，應立即送醫治療。

除了中暑，受到風寒也可刮痧。御絨中醫診所院長廖婉絨表示，刮痧不但能宣洩體內的熱邪，也可以溫經，她建議刮完痧後熱敷，能有效逼出體內寒氣。

有些人去做臉時，美容師會用較輕的力道做臉部刮痧，刮完再蒸臉，可以促進臉部的血液循環、改善膚況及黑眼圈等。廖婉絨提醒，臉部刮痧不是每個人都會做，若刮破皮感染就得不償失了，應交由專業美容師來做，或是改用手指指節按摩臉部即可。

肩頸僵硬、血液循環不佳也能藉由刮痧改善。刮痧後血管擴張、血流較順暢，可緩解肌肉的緊繃與痠痛。

感冒發燒時，身體免疫力較差，具備中、西醫師資格的程惠政表示，刮痧造成的皮下出血、充血會引發輕微發炎反應，當身體察覺到出血，就會出動白血球及巨噬細胞，因此刮痧也能達到增強白血球活性、刺激身體免疫反應的效果。

中醫師勸告，千萬不要為了刮出紫紅色的瘀斑而使用蠻力，若太用力恐刮到皮破血流，可能會發炎感染。(圖/康健雜誌提供)

Q4.刮痧要刮哪些部位？

刮痧時最常用的部位就是後頸、肩膀、背部，而之所以刮這幾個部位是有原因的。中醫認為，人體的督脈（背部正中間脊椎處）與膀胱經（督脈旁開1.5寸、3寸）主管「一身之表」，作用等同於人體最外層的防護罩，因此當外邪入侵、身體不舒服時，當然也從第一線的督脈、膀胱經去處理。

廖婉絨表示，外邪首先會侵犯膀胱經、督脈，因此往往感到肩頸緊繃，刮痧後會覺得比較放鬆、舒服。

她提醒，由於督脈位於脊椎上方，刮得太用力可能會傷害到脊椎的骨膜，如果是一般人DIY刮痧，還是刮脊椎兩側的膀胱經及身體側邊的膽經就好。

申一中表示，刮痧跟按摩一樣，都是刺激經絡的方式，所以除了最常用的肩頸、背部，其他部位（例如四肢）及穴道也都可以刮。

Q5.出痧顏色愈深愈好嗎？為何有人刮不出痧？

出痧程度和個人體質、病情程度都有關，中醫師勸告，千萬不要為了刮出紫紅色的瘀斑而使用蠻力，若太用力恐刮到皮破血流，可能會發炎感染，甚至引發蜂窩性組織炎或壞死性筋膜炎，保健不成反傷身。

刮痧並非刮愈重愈好，也不是愈痛愈有效。一般輕微的點狀出痧約1天就會消褪，較明顯的出痧則需兩、三天，但申一中見過有患者刮痧1星期後淤血都沒消，「當初一定是刮得太用力、很痛！」

廖婉絨表示，刮痧力道不宜太重，同一部位最多刮20下，刮到出現痧點即可，就算沒有出痧也不要再硬刮。

「病症輕，通常只會刮出輕微的痧點，病症較重則會刮出紫紅色的痧，」她說，在一開始病症較嚴重時，可能刮幾次就有明顯出痧，等痧褪乾淨再刮時，就會發現第二次的出痧減少了。

不過，有時候刮不出痧是因為病症很深，不是在表淺處，就算刮了也不會出現痧點。

很多人覺得刮痧就是要有明顯出痧，才算有效果，然而，會不會出痧跟個人體質也有關係。「有些人一刮就有反應，不一定代表病情較重，可能是體質因素，就像流汗一樣，有些人就是比較容易出汗，」申一中說明。

Q6.刮完痧要注意哪些事？

刮痧會促進血液循環及汗腺分泌，因此刮完痧就像泡了溫泉一樣，應該喝溫開水或常溫水以補充水分。

此外，刮完痧也不要吃生冷的食物、洗冷水澡，刮痧部位也應避免吹到冷氣。

Q7.可以幫小孩刮痧嗎？

1歲以下的小孩不宜刮痧，但兩、三歲的孩子已能表達自己的感受，可以刮痧。

由於孩童的皮膚細嫩，力道應放輕，刮痧時也要更小心、手法更輕柔。刮痧時也要隨時注意孩子的反應。

刮痧刮這裡

中線督脈由枕骨下方刮到大椎穴；兩側則是從耳後的風池穴一路刮到肩膀，沿著膀胱經（位於都督脈左右兩側）刮。

4穴位緩解刮痧不適

御絨中醫診所院長廖婉絨說，有些人可能是出於體虛、緊張或是疼痛，刮痧時會出現類似「暈針」時頭暈、噁心反胃的反應，這時應喝點溫開水並平躺休息，也可以按壓人中、內關、百會、足三里、湧泉等穴道緩解不適。

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(中時電子報)