高雄市前市長韓國瑜遭罷免成功之後，有民眾發起罷免議員活動，其中時代力量議員黃捷、民進黨議員陳致中都遭點名，且連署活動都在持續進行中。對此，黃捷昨(3日)晚在臉書直播中，也透露自己最近對於罷免的看法，她說，「其實自己一直都還蠻不擔心的，非常的沒有把這件事情放在心上」。

黃捷在臉書中提到，大家都比我擔心，跑地方行程時，很多人看到她第一句話就說，「放心不會被罷啦」，但其實自己什麼都沒開口，反而自己都不像大家那麼擔心，且大家都會跟她分析，「我跟你講，絕對不會被罷，然後...」。

黃捷說，大家都幫她分析好了，很感謝大家的熱心，其實自己一直都還蠻不擔心的，非常的沒有把這件事情放在心上，倒是會觀察一下罷捷的設計、文創小物等，因為都還蠻有創意的。

根據選罷法的規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員為例，罷免第一階段要1%以上選民連署、第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。而鳳山區市議員選舉人數則是28萬7829人。

(中時電子報)