大陸駐加拿大大使館當地時間4日發表聲明指出 ，7月3日，加拿大領導人和外長分別公開就大陸全國人大常委會通過《香港國安法》妄加評論，並宣布加方不允許對香港出口敏感軍品、中止《加港引渡條約》等措施。陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。

駐加大使館強調：「香港是中國大陸的特別行政區，香港事務純屬中國大陸內政，不容外部勢力干預。」《香港國安法》旨在維護中國大陸國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持。

聲明表示，加拿大等個別西方國家出台任何錯誤舉措都絕不會影響《香港國安法》的實施，其藉涉港問題對陸施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。

大使館聲明指出，陸方敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤作法，停止以任何方式干涉中國大陸內政，以免進一步損害陸加關係。

(中時 )