據最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點以上。對此，親綠學者、台灣國際法學會副秘書長林廷輝認為，除非有突發事件刺激，不然川普幾乎翻盤無望。川普很可能為了勝選，在外交上採取更激進手段，到時台灣的壓力會加大。

《紐約時報》（New York Times）24日公布與謝納學院（Siena College）共同進行的最新民調，顯示篤定代表民主黨參選總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）支持度達50%，川普僅有36%，兩人之間的差距達14個百分點。這並非川普落後拜登最大的一次民調結果，先前一份路透民調也指出，兩人差距達14個百分點，《紐時》指出，結果顯示，川普在爭取連任的選戰中已「明顯屈居下風」。

對此，林廷輝接受港媒《中評網》採訪時表示，川普選情非常危急，雙方差距高達10個百分點以上。探究川普民調低迷之因，主要是新冠肺炎和種族衝突等內政問題導致，若沒有突發事件發生，川普幾乎沒有翻盤的可能。為刺激選情，川普一定會對大陸採取更嚴厲的外交政策，但若大陸願意對美貿易戰讓步，這個壓力或將轉往朝鮮半島。

不過，從香港態勢發展來看，林廷輝認為，大陸應不會對美貿易讓步。川普會改打台海、南海議題進行軍事威懾，只要川普狠下心採取更大規模行動，這兩個地方甚至都可能引爆衝突。川普更會逐步增加台灣的壓力，如美國現在要建立防衛系統，會不會像要求南韓一樣，也要求台灣部署薩德系統，這恐引爆兩岸衝突，台灣要不要採納是美國說了算。

(中時電子報)