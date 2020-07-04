向太澄清郭碧婷只是發勸世文。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

郭碧婷微博只剩和向佐拍的廣告。（圖／翻攝自郭碧婷微博）

36歲台灣氣質女星郭碧婷去年和向華強之子向佐在義大利舉行婚禮，最近媒體報導，郭碧婷在台灣趴趴走，懷了6個月的身孕，也有傳聞指兩人在台灣還沒登記，郭碧婷沒正面回應，意有所指自問醒悟的時候是否會悔不當初，引發婚變懷疑，周刊報導，郭碧婷疑似罹患產前憂鬱症。

郭碧婷2年前參加節目《最美的時光》和向佐交往，還有消息指出郭碧婷和向佐早開始交往了數月，上了節目才順勢公開戀情，兩人去年在義大利舉行婚禮，卻因疫情關係暫時無法在台灣合體登記，上月郭碧婷被拍到挺著6月大的孕肚現身，當事人都未否認。

據《鏡周刊》報導，郭碧婷上月底發文：「醒悟的那天總會到來，那時候會茅塞頓開，豁然開朗呢，還是悔不當初，懊悔不已？」向太代為出面，解釋媳婦是在聚會中聽到不同的醒悟和感慨，本來想警惕世人，卻被誤會，網友發現郭碧婷將微博設置成僅有半年內的發文可見，過去和向佐合影都被隱藏，只剩兩人5月拍的廣告片，還有傳言指郭碧婷最近低落，疑得產前憂鬱，讓粉絲十分擔心。

(中時電子報)