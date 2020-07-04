《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日爆料，溜馬後衛歐拉迪波將因膝傷尚未完全恢復，決定不會參加本季復賽，但他仍然計畫隨隊前往奧蘭多，目前溜馬並不考慮另外再簽球員頂替，甚至「舔耳哥」史蒂芬生也因不具參賽資格無法加入。

「我很想比賽，作為一名熱愛比賽的溜馬球員，缺席讓我很難受，」歐拉迪波說，「我現在恢復狀況很好，越來越接近100％，但因5對5訓練量不足、膝蓋恢復延遲與未知風險等因素，我認為我無法全心投入比賽，必須做出聰明決定。」

歐拉迪波去年1月遭逢膝蓋肌腱撕裂重傷，本季雖然傷癒復出打了13場，平均拿下13.8分、3.2籃板及3助攻，整體表現仍不理想，在NBA今年3月宣告無限期停賽前，他也持續因傷休養當中，如今為了養傷缺席復賽，也算情有可原。

由於歐拉迪波仍然隨隊前往奧蘭多，溜馬如果想要補人，就需裁掉1名球員，由於溜馬本季復賽首要目標是安全打完，所以溜馬不打算另外補人，至於史蒂芬生則因並未在3月11日之前，拿到國際籃總的澄清信，所以不具參加NBA資格！

(中時 )