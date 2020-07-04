One mid-June MLB player birthday party in Florida is believed to have led to infections and become a spreader in a spring clubhouse. The question is: Will this episode be repeated or will it become an important cautionary tale? — Jon Heyman (@JonHeyman) July 3, 2020

大聯盟球員有人在6月中在佛州舉辦慶生派對，被傳言是一個「新冠肺炎病毒趴」，造成了疫情擴散。官網記者Jon Heyman報導，這位球員還把病毒帶到自己的球隊，目前所有受害者的姓名都未公開。

佛州是美國最新的疫情爆發點，7月2日當天新增10109人確診，將近是全國新增5.5萬人的五分之一，創下美國疫情最高紀錄。佛州目前累積將近18萬人染病，3686人死亡，是全美第4大疫區。就算沒有那個白目的慶生趴，病毒也可能從任何地方傳入大聯盟的球隊休息室，首輪檢驗1800位球員有31人染病。

至少5位球員拒絕參與復賽，天使隊卓奧特(Mike Trout)本周末也公開表示對復賽有疑慮。「我擔心即將出世的孩子，還有我的妻子，我的家庭。我告訴總管與隊友要兼顧防疫與比賽，這季將會非常辛苦。最重要的是我不能把病傳染給我懷孕的妻子，我很想打球，這是兩難的情況。」

卓奧特有可能退賽嗎？總教練麥登(Joe Maddon)說，無論如何他都會支持卓奧特的決定。「他初為人父，這對他意義重大，他必須保持健康。」

(中時電子報)