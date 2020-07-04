英國政府3日公布入境免隔離首波名單，包含法德西義在內59個國家與地區，台灣也名列其中，新措施將自10日起實施生效。華航7月剛恢復倫敦航線客運航班，每周提供1班，長榮7則是7月17日排了台北飛倫敦單向收客，另17與22日倫敦飛台北單向收客，估計8月兩航都有可能增加收客航班。

英國這次開放僅適用於入境英格蘭，至於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭目前尚未列入開放，航空業者認為英國對台灣真的十分友善，希望政府對英國也能有對等開放。

華航停飛的倫敦航線，7月開始復飛，因原起降的倫敦蓋威克機場（LGW）地勤代理公司暫停代理業務，華航為持續服務旅客，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，6月19日至10月24日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場（LHR）營運。因倫敦當地實施國境管制及評估訂位需求，航班初期僅載貨營運，7月3日至7月31日期間計畫每周營運一班載客航班往返；去程每周五台北－倫敦希斯洛、回程每周六倫敦希斯洛－台北將提供載客服務，其餘航班為載貨營運，8月份以後航班將續視邊境管制措施及市場需求機動調整。

長榮因為原英國航線是飛台北-曼谷-倫敦，目前客機載貨每周飛5班，載客部分彈性處理，7月17日有一班從台北直飛倫敦單向收客，17與22日倫敦飛台北單向收客，另每周日曼谷飛倫敦單向收客，7月19日與7月26日倫敦飛曼谷單向收客，屬於返鄉航班。目前泰國還不允許外籍旅客入境。

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