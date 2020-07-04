先前鵜鶘傳出陣中3名球員新冠檢測呈現陽性，也讓外界懷疑其中1人是去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，不過《The Athletic》記者阿米克4日報導，錫安威廉森不在這3名鵜鶘確診球員之中，畢竟他可以算是這次復賽的「活招牌」之一！

不過錫安威廉森本來就不太可能被列為鵜鶘確診球員，因為假如真的確診，就必須居家隔離兩周，可是錫安威廉斯昨天才被拍到正在鵜鶘訓練館積極訓練，戴著口罩揮汗練習的樣子，還被外界認為就像電影「蝙蝠俠」當中壞人班恩化身。

甚至錫安威廉森公開表達自己想打復賽的強烈決心，「過去12個月對我來說，是個很不同的經歷，我媽總是告訴我，生活就是生活，你可能經歷很多糟糕時刻，也可能經歷很多美好時刻，我唯一能做的，就是努力準備呈現最棒的自己。」

畢竟先前謠傳NBA選擇22隊參加復賽，最大原因就是希望能讓錫安威廉森這名新生代球星可以出賽，即將度過20歲生日的他，充滿爆炸力的打球風格，早已吸引不少球迷的目光焦點，接下來就看他能否帶領鵜鶘爆冷闖進本季季後賽！

(中時 )