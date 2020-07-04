台中一名22歲正妹遭到謝姓前男友毆打，導致全身多處受傷、小腿腿骨也骨折，而且正妹一度爬到謝男家人腳邊求救，卻遭他們默視：最後謝男鄰居看不下去報警，沒想到謝家人竟當共犯，和謝男一起將正妹藏在家中。等到警方終於找到正妹時，她已經傷到連走路都沒有辦法。謝男家人還為謝男惡行辯解，表示他只是太愛這名正妹了。

22歲正妹遭痛毆！小腿被打斷「爬腳邊求救」，狠男家人冷回：太愛她才失控。（圖／爆料公社）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，才讓這起案件曝光。原PO表示正妹在6月8日當天遭到謝男毆打，「從外面打到被他拖進車子內繼續毆打，還強行帶去男方家。到男方家後又繼續毆打女生」，正妹被打趴在地，只能爬到在場的謝家人腳邊，求他們救救自己，沒想到謝家人竟完全不管她。

謝男家附近的鄰居聽見聲響，發現事態嚴重便急忙報警，但謝男和家人有識一同、不願正妹被警察發現，竟直接將她藏在家中，冷血手法讓人超傻眼！警方最後終於找到正妹，但她傷勢嚴重，只能奄奄一息求救：「我沒辦法走…幫我叫救護車…」

（合成圖／爆料公社）

原PO表示，事件發生都快要1個月了，但是謝男完全不把警方、法律放在眼裡，還是一直到正妹家堵人、鬧場；正妹已經報案、申請保護令，但還是無法阻止謝男瘋狂行逕，原PO看不下去，忍不住PO網問「有人可以幫忙這個女生嗎？」

據《三立新聞網》報導，正妹前胸、後背遍布嚴重瘀青、小腿骨折、雙眼也變成熊貓眼，連醫護人員都說：「到底是怎麼打的？打成這樣！」台中市清水分局對此表示，接獲報案就立刻趕到梧棲區現場，但正妹並未說自己被毆打，警方事後得知已通知謝男到案、依傷害罪送辦，而家暴令也已經生效。據《TVBS》報導，謝男爺爺表示孫子太愛正妹，才會一時失控。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)