昨(3)日由宜蘭縣議員蔡文益等人發起成立的「保釣辦公室」3日深夜發動保釣突襲行動，帶著補給物資、國旗等裝備的12名保釣成員在梗枋漁港遭到海巡等單位強力攔阻，突襲出海保釣行動宣告失敗，漁業署表示，因均未持有漁船船員手冊，不符合相關規定，經相關單位勸阻後未再出港。

漁業署今(4)表示，昨(3)日深夜11時許於宜蘭梗枋漁港，蔡文益議員等12人發起保釣活動，因均未持有漁船船員手冊，不符合相關規定，經相關單位勸阻後未再出港。

漁業署指出，宜蘭縣議員蔡文益等12人在宜蘭大溪漁港，申請搭乘「順利58號」延繩釣兼營一支釣漁船出海，經由漁港安檢站檢核相關證件，該12名保釣人士均未持有漁船船員手冊，依「漁船船員管理規則第3條」規定，不具漁船船員身份，欲出海釣魚者，應搭乘娛樂漁船，另依同規則第17條之1規定，持有漁船船員手冊，並受僱於該船者，才能隨一般作業漁船出海作業，因該12人均無法符合上述規定，更基於安全考量，爰勸阻渠等出海。

漁業署進一步說明，臺日漁權談判17年，終於2013年簽署臺日漁業協議，簽署7年來，漁民於臺日協議水域均能安心作業，尤其今年黑鮪魚豐收，漁民應該珍惜得來不易的漁權談判結果，漁業署也會持續維持臺日協議水域漁民作業順暢，並請海巡署加強護漁，維護我漁民權益。

(中時 )