新加坡發生一起亂倫悲劇！1名少女從13歲開始，就被狼父性侵長達5年，原因竟是爸爸認為女兒長得像過世的媽媽「愛上她」。狼父最終包括強姦、亂倫、性侵等65項罪名，判刑28年。

據《星洲日報》報導，侵犯親生女兒的狼父今年63歲，與妻子育有1子3女，妻子2010年過世，因2女兒長得很像妻子，自小就特別疼愛，後來漸漸被她吸引。

2012年初，狼父得知2女兒與1名男同學交往，某晚等全家人睡著後，將2女兒叫到客廳，告訴她反對交男友，還恐嚇要為「父親奉獻」，否則就將她送進新加坡回教研究會（Pertapis）旗下的婦女與少女收容所。

豈料，狼父竟開始性侵2女兒，趁兒子在速食店值晚班，後來去當兵，晚上等另2個女兒入睡後，就將2女兒叫出來性侵，第1次得逞後，1年內幾乎天天都想要，直到2018年3月7日晚上，大女兒到廚房拿止痛藥，打開房門看見父親壓在妹妹身上，才揭發狼父性侵2女兒長達5年的淫行。

狼父對檢方表示，因為2女兒長得像過世的妻子，已經愛上她，才會在半夜對她擁抱、親吻，進而性侵。檢方對狼父具體求刑29年，法官審理時鑑於被告年逾50歲，超過新加坡執行鞭刑的法定年齡，日前將他判處28年有期徒刑。

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(中時電子報)