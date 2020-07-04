在2日創下全球單日確診最高紀錄的5.5萬人後，美國3日確診持續攀升至5.6萬，疫情仍未減緩。即使美國疫情連日惡化，總統川普仍計畫將於國慶日前一日的3日赴南達科塔州的「總統山」紀念公園參加國慶煙火並發表演說，且當地共和黨執政的州長諾姆表示，不會強制要求參加的民眾保持社交距離，也不會強制民眾戴口罩。

即使美國疫情連日惡化，總統川普仍計畫將於3日赴南達科塔州的「總統山」紀念公園參加國慶煙火並發表演說。

據《福斯新聞》報導，截至2日，國慶演火表演已銷售7500張票，與川普同黨的諾姆（Kristi Noem）表示，在這場盛會中，民眾不須保持社交距離，也不強制戴口罩，主辦單位也已準備好口罩給自認有需要的民眾，現場也會要求民眾必須進行檢測後才能入場。

不過煙火秀鄰近的大城「拉皮德城」市長阿連德（Steve Allender）表示，在這場活動後，當地新增確診人數恐攀升，「我們將看到上千民眾肩並肩、排隊要見總統與國慶煙火，但他們就算前一天得了咳嗽，也不會因此放棄參加活動的機會」。

此外，許多當地的原住民領袖也擔心這場活動恐帶給原住民們新冠疫情，加上當地缺乏公衛經費以及醫療診所，讓他們恐難以抵抗病毒。一名原住名領袖表示，「為了讓總統在我們最為神聖的地方拍幾張照，就把我們部落成員推向染疫風險中」。

就在前一日，美國2日單日新增5.5萬人，創下全球自疫情爆發以來單日新增確診最高紀錄。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）先前也警告，若不積極防疫，「看到每日新增10萬確診也不意外」。

(中時電子報)