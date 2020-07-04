由宜蘭縣議員蔡文益主導成立的「保釣辦公室」3日深夜發動「突襲出海保釣行動」，但在大批海巡人員阻攔下，這場保釣行動宣告失敗，海巡單位也受到質疑是在「反保釣」；海巡署4日發佈新聞稿澄清表示，登船的保釣人員都沒有漁船船員手冊，已違反「漁船船員管理 規則」規定，因此依法制

止所搭乘的漁船發航出海。

海巡署表示，「保護頭城釣魚台辦公室」成員在3日深夜11點出現在宜蘭縣梗枋漁港，欲搭乘「順利58號」漁船出海，但因為違反相關法規遭主管機關及海巡人員制止發航，船上除了12名穿著「保護頭城釣魚台辦公室」服裝的人士，另有船長及船員11人，共計23人。

海巡署表示，出海的人員、船隻都須符合相關法令規範，但「順利58號」要出港時，經航港局北部航務中心，漁業署、移民署、國家通訊傳播委員會等主管機關及海巡署實施聯合檢查後，發現登船人員均未取得漁船船員手冊，已違反「漁船船員管理 規則」第17條規定，不得出海，因此現場的海

巡人員依法即時制止「順利58號」發航。

海巡署強調，維護民眾生命財產安全，向來是最重視的工作之一，這次的「保護頭城釣魚台辦公室」成員出海，由相關主管機關依規定實施安全檢查，確保在合法安全範圍內 活動，海巡署也將持續秉持此一原則執法。

(中時 )