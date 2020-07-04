熱錢瘋狗狂襲，台股7月首周開出好采頭，指數登上11900點，專家認為，今年只是資金行情，別太早預測台股高點，明年若基本面回升，說不定會衝上2萬點，背後兩大推升動力，一是、外資撤出的6千億一定會回補；二是、在超低利環境下，台股本益比40倍才算高，所以今年「拉回即是買點」。

工商時報報導，國泰投信董事長張錫對台股相當有信心，即使3月新冠疫情嚴峻，他仍預言「台股會旺10年」。他指出，台股具有三大優勢「基本面佳、殖利率高、匯率超強」，外資上半年倒貨6千億下半年必會補回來，再搭配低利環境會到2023年，大盤有機會突破12,682點歷史天險，說不定「明年會衝上2萬點、3萬點」。

張錫還強調，以前台股本益比到15倍就要小心、20倍就算是高點，但現在低利環境下，台股本益比到30倍再小心即可、40倍才算高點。

「台股殖利率高、台幣匯率強，外資可以股匯雙賺。」張錫認為，外資一定會回頭，之前台積電是因為流動性先賣掉，但現在還是買回來了，原因在於未來幾年台積電沒有競爭對手，所以獲利一定是往上攀升。

(中時電子報)