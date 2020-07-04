《農田水利法》三讀通過

立法院三讀通過《農田水利法》，自10月1日起，水利會改制為公務機關，水利會土地改為國有，資產及負債由國家概括承受，此舉引爆農民不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚在政論節目中質疑，「請問民進黨所提出要改掉農田水利會，不能再直選而官派的理由到底在哪裡?改成官派後中間差別是什麼?就是政治跟錢嘛。」

黃暐瀚在《新聞深喉嚨》節目中談到此事時，表示其實這話題很嚴肅，150多萬的會員、全台灣17個農田水利會連續反對兩年以上，可能最近大家比較沒有關注這個話題，怎麼一下子改成官派，其實去看看上街頭去反對這些農田水利會改成官派、財產概括承受、收歸國有、以後也不用再選舉，這些人是挺國民黨的嗎?是為了挺國民黨才走上街頭去反對嗎?那為何現任民進黨立委黃世杰要反對此事呢?

黃暐瀚直言，請問民進黨所提出要改掉農田水利會，不能再直選而官派的理由到底在哪裡?其中一條是因為農田水利會選舉造成了地方派系的糾結，但是誰讓農田水利會能夠直選的呢?答案是陳水扁2002年做的，因他覺得直選才是台灣的價值、民主精神，18年來都這樣進行，「過去這幾年其實民進黨一直希望在水利會有支持民進黨的人選上，但因農田水利會大部分都是親近國民黨的水利會系統，較難以撼動，既然選不贏，我就把你直接選舉全都拿掉」。

另外，黃暐瀚也透露，很多水利會都在擔心明天第一期稻作灌溉，處理不好誰負責?非得把它收回嗎?居然把可以直選權力拿走了，「另外改成官派後中間差別是什麼?就是政治跟錢嘛」。他說，自己看到有評論寫很精確，這次改官派對下次民進黨選舉未必有多大得分，因為這些票本來就大多是國民黨，「不但要把你打趴，也要連你翻身機會都沒有」。

最後，黃暐瀚也說，現在反對水利會改制的是蘇煥智、林濁水、黃世杰、黃金德、黃金春這些人，但他們反對原因並非因挺國民黨，而是認為水利會有水利會功能，這次因為政治理由終結水利會，對全國農民和目前水利會這些幹部，都非常不公平...。

然而針對水利會正反聲浪，農委會主委陳吉仲昨(3日)表示，水利會改制為公務機關，可從31公頃灌區擴大到68公頃非灌區的農田；水利會是公法人，所有資產歸屬公法人，沒有私有部分，因此，未來水利會的動產、不動產，都將由基金方式成立，用在灌溉設施上。

(中時電子報)