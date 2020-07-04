儘管NBA本季復賽要到31日才正式展開，塞爾提克前鋒海沃德卻已經提前預告，自己將因妻子預產期在今年9月，必須暫時離開奧蘭多「隔離泡泡」封閉區域，卻要面臨每天接受新冠病毒檢測命運，不過海沃德仍堅持自己必須陪伴愛妻產子！

由於海沃德妻子預計9月生下第4個孩子(前3個都是女兒)，可是根據NBA復賽時間表，東區準決賽將於8月31日開打，甚至東區冠軍賽也預計在9月16日進行，除非塞爾提克早早就遭淘汰，否則海沃德勢必離隊之後重返奧蘭多封閉賽區。

「對我來說，這是一個很容易的決定，」海沃德說，「我的每個小孩誕生，我都陪在老婆身邊，我想生命當中還有比打球更重要的事情。我清楚NBA針對這種狀況將有相關規範，我也願意配合隔離與檢測，讓我可以回來跟隊友奮戰。」

假如海沃德屆時真的離開奧蘭多，從他離開奧蘭多的每一天都要接受新冠檢測呈現陰性，然後當他返回奧蘭多，必須隔離4天，在這4天當中每天也需驗出陰性，才可回到球場續拚。爵士後衛康利也將以同樣理由暫時離隊，他老婆預產期在8月28日。

(中時 )