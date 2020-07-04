在民進黨力推之下，立法院無視農民反彈，通過修法，將全台農田水利會收歸國有，對此國民黨革命實踐研究院羅智強在臉書痛批民進黨，表示民間資產進入口袋黨，簡稱「民進黨」；上窮碧落下黃泉，吃乾抹淨不放過，就是民進黨，因為修法後不僅侵害人民財產權，更將有利於政府搞酬庸。

羅智強質疑，農田水利會，150萬會員， 2000多位員工， 700億現金，1500億不動產，民進黨一句話，沒收，這個鴨霸黨，還知道什麼叫憲法嗎！還知道民主憲政最核心就是保護人民的財產嗎？

羅志強指出，成立於1922年的農田水利會，在日本殖民時代，就是自治團體，連當時殖民統治的日本，尚能尊重農田水利會的自治權，號稱民主進步的執政黨，竟然一句話就沒收了，你還相信這個政黨是所謂的民主政黨嗎？想要的就沒收，和專制獨裁有什麼差別？

羅智強表示，當農田水利會的會長改成官派，而不是由農民選出的時候，這些會長或首長，都將成為民進黨酬庸雞犬的肥缺，更重要的是，農民的水權，也將被和財團掛勾的政府，鯨吞蠶食，慢慢剝奪。

羅智強解釋，道理很簡單，不是由農民選出的會長，請問他聽農民的，還是聽政府的？他根本不用也不會理會農民，因為他的老闆是民進黨，不是農民。請問農民爭的過財團嗎？在工業缺水喊的甚囂塵上的此時，農民的水權必然是財團覬覦的重點，這就是這個爛黨可怕的地方，美其名為改革，實際上是在滅農取悅財團。力挺蔡英文的許多年輕朋友們，你們還看不到這個政黨的可怕之處嗎？

農田水利會 ,羅智強

(中時 )