澎湖蜂擁的觀光客人潮，縣府積極規畫花火節防疫作為，呼籲民眾仍需遵守中央疫情指揮中心規範，戶外保持1公尺社交距離，或自主配戴口罩，同時公告6處花火節觀賞地點疏散人流。

縣府指出，全球疫情尚未結束，隨時還可能有第二波疫情，雖然國內疫情放緩，但為了確保安全，鼓勵民眾落實防疫新生活指引，建議民眾保持戶外社交距離，防患未然。

澎湖受疫情影響，國際海上花火節延期於7月6日至9月3日舉辦，連日來澎湖觀光強強滾，旅遊人數爆夯創新高，預估花火節開幕首日將湧入超過2萬人潮。

尤其今年花火節首次結合世界著名娛樂華特迪士尼旗下「漫威」品牌，加碼300台無人機，打造視覺聽覺震撼的漫威專場無人機科技燈光秀，屆時可望再創新一波觀光熱潮。

旅遊處運籌帷幄，考量花火節開幕式當晚現場擠爆遊客，特別規畫公告了緊鄰會場的6處花火節觀賞地點：西嶼鄉赤馬安檢站、馬公金龜頭砲台文化園區、風櫃蛇頭山、案山漁港、第三漁港、重光海堤。

旅遊處大力推薦，這都是適合觀賞花火的好地點，鼓勵民眾以分流疏散人潮及車潮，選擇不同地點欣賞不一樣璀璨花火之美，祝福遊客們快樂出門平安回家。

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(中時電子報)