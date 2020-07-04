小感冒可能導致恐怖後果，18歲男因高燒、狂喘和血壓高就醫，經過抽血、Ｘ光檢查後發現，他的肺部積水、心臟微腫、血液很酸且腎指數飆高，需要洗腎，進行更精密的檢查後，確認少年是受自體免疫攻擊所致，但已救不回，因此恐需終身洗腎。

急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》上分享，一位18歲左右的少年來急診就醫，主訴一直很喘，但與過度換氣不同，他並沒有覺得吸不到空氣。做了基本檢查後，發現少年的血壓很高、臉很紅、下肢腫脹且有高燒的症狀。

少年的母親表示，這些症狀已持續多日，因此醫師安排抽血檢查、照X光，結果發現他的肺部積水、心臟有點腫起來，而血液檢查報告顯示，少年的血很酸，但氧氣濃度是好的，因此推測少年的喘是跟代謝、腎臟有關。

後來田知學接到一通來自檢驗室的電話，原來這位少年的腎指數飆高，已經到了要洗腎的地步。聽聞此事，少年母親不可置信直呼，他真的沒發生什麼事，只有一周前因發燒就醫，如此肯定是那個醫生亂開藥，害兒子的腎臟壞掉。

田知學聽完後解釋，少年其實就是很不幸的族群，感冒之後，自體免疫系統攻擊他的腎臟，因此立即將少年收治住院，安排免疫治療，並做更精密的「腎臟切片」檢查，確認真的是自體免疫攻擊所致，很不幸的已經救不回來，少年需終身洗腎。

(中時電子報)