娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！福原愛「24年前後」母女對比照曝光；于美人兒女出國年花400萬；演藝圈女星她最美；「男神收割機」拒絕劉德華當眾求婚，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

江宏傑與福原愛結婚三年，兩人育有一子一女，也常曬出孩子們超萌模樣，不過小時候的她也不遑多讓，近日在網路上PO出1996年時跟媽媽合影的舊照，也讓網友驚呼過了24年依舊沒變。

于美人一雙兒女去年分別到瑞士與英國讀書，兒子在瑞士洛桑讀飯店管理，女兒讀英國倫敦大學建築系，因疫情考量，兒女2月回台透過視訊上課。全球疫情越趨嚴重，因問及小孩有無休學意願？于美人完全尊重小孩意願，「我真的不敢給建議，我也沒有經歷過，不知道自己判斷是不是對的」。

演藝圈美女眾多，但到底誰才是花中之冠？大陸知名論壇虎撲近日就舉行第5屆女神大賽票選，憑著演出陸劇《慶餘年》爆紅的李沁更是一連PK掉周慧敏、李嘉欣、林志玲、朱茵等演藝圈大美人，殺進總決賽，將與高圓圓一爭虎撲女神頭銜。

娛樂8點半》說到有「男神收割機」封號的吳倩蓮，絕對是讓7、8年級生津津樂道，當年出道就以和天王劉德華合拍的電影《天若有情》爆紅，獨特端莊的氣質，讓天王劉德華為之傾倒當眾求婚，其中與庹宗華12年戀情備受外界看好，無奈兩人並未修成正果，反倒是嫁給生意人淡出演藝圈，

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