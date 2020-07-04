美國南卡羅來納州日前出現「巨鷹抓大魚」震撼一幕！許多在海灘戲水的民眾，看到一隻體型相當巨人的巨鳥，雙爪抓著1隻體型與牠相當的大魚獵物，翱翔在天空，這個景象被民眾拍攝下來後分享到網路，引起網友紛紛猜測這隻巨鳥抓的是什麼魚？有人驚呆猜：「是鯊魚」。

拍攝到這一幕的凱利（Kelly Burbage），6月30日將這支影片上傳到推特帳號「Tracking Sharks」，並貼文寫道：「誰知道這是什麼鳥？這隻鳥抓的是鯊魚嗎？」。

畫面中可以看到，這隻巨鳥抓著1隻極似鯊魚的大魚，飛在空中，還清楚看得到大魚試圖掙扎逃脫，雖然影片只有半分鐘，卻引起眾多網友關注。有人猜測，這隻巨鳥應該是專門吃魚的「魚鷹」，也有人開玩笑稱更像「翼手龍」。

至於大魚是什麼魚？有人猜是小鯊魚或狗魚，也有人認為是大型鯖魚或北梭魚。野生動植物專欄作家埃德•基勒（Ed Killer）最後揭曉答案，其實這隻大魚應該是「北梭魚」。

(中時電子報)