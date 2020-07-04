根據《ESPN》記者史皮爾斯4日報導，NBA與球員工會已經通過在復賽後，球衣背部號碼上方可以改印社會正義字眼，更透過電子郵件公布推薦使用社會正義字眼列表，這些字眼將在復賽後4天放在背號上方，4天後則由球員決定是否續留。

由NBA與球員工會列出的推薦社會字眼包含：BLM(黑人的命也是命)、說出他們名字、投票、和平、平等、自由、受夠了、權力屬於人民、現在就要正義、說出她的名字、解放、看到我們、傾聽我們、反種族歧視、教育改革、導師等等。

史皮爾斯表示，這些社會正義字眼將在復賽前4天，顯示在球衣背號上方，球員可以擁有第一和第二選擇，卻不會強制要求使用球衣背部空間發布社會正義字眼，如果他們選擇不這樣做，那麼原本的球員姓氏，就會出現在背號上方空間。

但在復賽前4天過後，球員可以選擇換回自己姓氏，如果他們選擇繼續展示社會正義字眼，他們的姓氏就會改放低於球衣背號位置。NBA與球員工會做出這樣的決策，無非是想提供更多平台給予球員表達平權運動，也讓復賽不僅是復賽！

(中時 )