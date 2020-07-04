大陸北京新冠肺炎爆發第2波疫情，7月2日北京1名女子在石景山萬達廣場逛街時，突然接獲醫院「確診通知」，當場情緒崩潰。根據北京市衛健委指出，這名女子為無症狀感染者，居家隔離期間仍到處逛街，官方已追查到204名接觸者，目前皆被隔離觀察中。

網路上流傳一段影片，在北京石景山萬達廣場內，1名身穿黃色衣服女子端在地上對著手機哭喊，「剛才醫院打給我，說我是新冠肺炎陽性。」她激動不停跳著、用手拍打牆壁，直說「我好難受。」隨後這名女子做在商場外面，一直在講電話，之後女子被救護車送往醫院進行詳細檢查。

據《海峽導報》報導，女子2日中午在百貨公司內，接到中日友好醫院肺炎檢測結果為陽性後，現場防疫人員迅速將病患控制在廣場開放區域，並控制現場人員流動及封鎖現場。1名百貨店鋪經營者表示，在2日下午1時左右，接獲百貨經營者訊息通知，要求店鋪立刻關閉消毒，同時百貨內開始清場，顧客們只出不進。

女子被送往醫院檢查。（圖／翻攝自微博）

據北京衛健委指出，確診女子6月5日從重慶回到北京，14日曾到過新發地市場短暫停留，15日新冠病毒篩檢結果為陰性，隔日因先兆性流產送往婦幼醫院就診，之後被送回住家進行隔離。女子18日出現發燒症狀，19日病毒篩檢仍為陰性，於是治療後讓她回家繼續隔離。

女子在隔離期間多次破壞門磁警報器外出，7月1日自行前往中日友好醫院進行檢測，2日上午她到百貨商場逛街吃午餐，不料被醫院通知確診消息，讓她當場崩潰；官方已查到有204名密切接觸者，皆已隔離。

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(中時電子報)