大學指考第二天登場，第一堂考的是數乙，多數考生都認為題目不難，對社會組學生來說是難易適中、自然組學生則會認為偏簡單，主要重視觀念；台中一中林姓考生則認為，今年考題幾乎見不到統計，考不出與數甲的差異性。
林姓考生說，數乙題目比數甲簡單多了，但考題中沒有見到數據分析、反倒是機率的考題較多，無法與數甲區分出差別；許多題目只是將參考書的考題重新包裝，考生只需要釐清課本觀念即可。
詹姓考生則認為，今年數乙較去年稍難，且偏向素養命題，以選填最後一題為例，需要使用向量、距離公式，解題時要清楚概念，但不需要思考很久，簡而言之，今年的考題只要考生觀念清楚，不需要做太多題目、也不需要很強的計算能力。
另名許姓考生說，整張試卷寫下來，非選擇第二題的數字比較不漂亮，容易讓考生懷疑自己的答案是否正確，但多數題目都是看了就知道怎麼寫，也沒有陷阱。
(中時 )
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