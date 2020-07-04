洋基隊新王牌寇爾(Gerrit Cole)的第一個小孩在7月3日出世了，是個健康的男嬰，取名為Caden。寇爾說：「母子都很平安。他很強壯，頭髮有點淡，非常可愛有藍色的大眼睛，讓我捨不得移開視線。」

現年29歲的寇爾在2016年結婚，妻子Amy曾是UCLA的壘球投手。父母都是投手，這個男孩有機會繼承老爸的時速100英里的火球。寇爾日前已在春訓2.0練投，現在速球回復到95-99英里(時速)，將擔任洋基開幕戰投手。

從敵人(太空人)轉為隊友，再次見識洋基打者之後，寇爾對本季頗具信心。他說：「60場或162場，球員們仍然只想贏球。這季與往常不同，但這是獨一無二的新冠病毒世界大賽冠軍，誰不想要抱回這獨特的獎盃呢。」

寇爾早年在海盜隊成績普通，只有2015年投出王牌水準。2018年轉隊到太空人之後，球團修正他的配球，減少了二縫線速球，並提高他四縫線速球的進壘高度，讓他的三振功力破繭而出，去年達到美聯最多的326K(他在海盜最多的一季為202K)。

(中時電子報)