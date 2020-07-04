民眾到連署站支持罷琳行動。（林瑞益攝）

罷免高閔琳的公民行動4日上午在高雄市岡山區大勇街起跑，發起人陳清茂對此活動很有信心，表示會在1天之內獲得兩千份罷免連署書。高閔琳對此表示尊重。

前陸委會副主委張顯耀、名嘴強強滾與一些地方人士到場支持。張顯耀說，台灣的民主不是由民進黨作主，而是由人民來作主。人民要把自己的聲音與意願、力量展現出來，在座每一位都是民主的見證者。對於這場連署，希望大家把聲音傳達出去，不要再受到政客的欺騙與左右，台灣的未來要由人民自己來決定。

陳清茂表示，高閔琳過去不問政，只會蹭韓。有人會講，他不是鳥松區人？為何到岡山罷琳，陳清茂說，其實，他是彌陀人。已經有很多鄉親表示要支持罷琳行動，很多人拿著飲料或水果到連署站，供民眾解渴。

強強滾說，人民至今還是對民黨太過客氣，這樣下去，堪憂。他請大家多支持罷免，一人拉兩票，這樣的話，第一階段就會輕鬆過關。要一路下去罷免，這樣跟民進黨作戰才有希望。

高閔琳對此予以尊重。對於陳清茂指她不問政，她說，這並非事實，她曾經被公督盟評鑑為「優質議員」前十名，她仍會最好自己的本分，心情不受影響。

(中時 )