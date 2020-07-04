立法院長游錫堃4日赴桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回告別式弔念。(蔡依珍攝)

副總統賴清德4日赴桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回告別式弔念。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回的告別式在八德區舉辦。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回的告別式在八德區舉辦。(蔡依珍攝)

鄭文燦也在9點半時在妻子林俞汝陪同下抵達會場，面容哀戚。(蔡依珍攝)

鄭文燦也在9點半時在妻子林俞汝陪同下抵達會場，面容哀戚。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回的告別式在八德區舉辦。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回女士安詳辭世，享壽85歲，家屬按其遺囑4日在八德家鄉空地舉行告別式，蔡英文總統、副總統賴清德與府院黨的重量級人士，紛紛前來弔念，光上網登記參與公祭的各界團體就近萬人，都來送鄭邱碧回最後一程。

鄭文燦的母親鄭邱碧回育有7名子女，鄭文燦排行第五，事母至孝，5月30日鄭邱碧回在家中安詳辭世，享壽85歲，兒女都隨伺在旁、萬般不捨，紛紛在訃告中追思母親。

鄭邱碧回的告別式4日上午在八德區空地舉辦，氣氛肅穆，並嚴守防疫規範，進場都要量體溫、戴口罩和酒精消毒，家屬也租下近10台熱顯像儀，加快進場速度，但排隊人潮仍不間斷，據治喪委員會統計，光事前登記參與公祭的各級團體就近萬人，鄭文燦也在9點半時在妻子林俞汝陪同下抵達會場，面容哀戚。

蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等府院黨的重量級人士，紛紛率院會黨務人士鞠躬弔唁，鄭文燦也與家人一一向前來致祭的眾人鞠躬答謝。

鄭文燦在「給天上的阿母」中回憶，母親的少女的時代就在桃園紡織廠當女工「永遠是最肯吃苦的無聲媳婦」，也提到「阿母是民意的雷達」，總是給他第一手的資訊，並說母親總說「人民的眼睛很亮，嘴巴很利，凡事不能只有想好的，也要想壞的，凡事都要留餘地」，最後寫道「阿母，做您的子女是幸福的，來生來世，我還是選擇做您的兒子」，字字句句令人動容。

(中時 )