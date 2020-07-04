新北市委託台北市捷運公司營運環狀線3年，但這條線全線在新北，且每日運量不到4萬人，每年新北還要自負盈虧。對此，新北市長侯友宜表示「哪有行銷費還要我們付沒道理」，將收回營運。據悉，最快今年將有結果。

捷運環狀線通車近半年，原本估計運量每日10萬人次，實際每天卻不到4萬人次，對此，新北市議員葉元之指出，全境都在新北的環狀線委託台北捷運公司營運，但新北要自負盈虧，每年還要付給3000多萬行政管理費，甚至行銷費用要自己出，要求市府收回營運。

侯友宜表示，與北捷簽約3年，目前新北都有跟台北捷運談，想辦法提早給新北接收，自己捷運、自己營運，「哪有說行銷費還要我們付，沒道理」，收回來很快會有結果。綜合媒體報導，最快今年將有結果。新北市府已收回捷運板橋站等土地，將由其自行招商。

對此，北市捷運局主祕王偉表示，新北市的確提出解約，現在討論中，但北市仍希望能按照原來的契約，完成3年的營運再評估。綜合媒體更報導，台北捷運公司認為，運量須考量路線、沿線發展規模和接駁規劃等等因素，這需大家一起合作，不要因而抹煞北捷的努力。

對於雙北捷運是否要分家，雙北議員的看法也是不一致。《聯合報》報導，新北市議員普遍支持市府收回營運。但台北市議員則認為，雙北互動密切，已成生活圈，若分家後票價要如何算？希望大家能再好好思考。

(中時電子報)