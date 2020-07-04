破窗大盜偷財物 9車主無辜受害 11:402020/07/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物。（翻攝照片） 新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物。（翻攝照片） 新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內，9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物，警方已通知9位車主製作筆錄，損失金額約2萬3000餘元，警方正沿途調閱監視器追緝嫌犯。 警方表示，9輛汽車分別停放在央北福安停車場及斯馨停車場，犯案手法相同，均是打破車窗後竊取車內財物，粗估損失金額約2萬3000餘元，不排除轄區內慣竊所為，正循線追緝中。 (中時 ) #停車場 #警方 #財物 #損失金額 #汽車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 想對熱褲正妹下屬壞壞 色主管丟5千封嘴還怪她「黑森林」出來見客 - 社會 醫師娘被逮劈腿4男上摩鐵床戰、裸身泡湯 小王曝：做愛50次 - 社會 台女偷吃「黑鮮肉」狂嫌棄 回頭讚台男強勁 網友氣瘋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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