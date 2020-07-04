新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物。（翻攝照片）

新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物。（翻攝照片）

新北市新店警分局今（4日）獲報，央北二路與斯馨一路附近2停車場內，9輛汽車遭不明人士砸毀車窗、偷竊車內財物，警方已通知9位車主製作筆錄，損失金額約2萬3000餘元，警方正沿途調閱監視器追緝嫌犯。

警方表示，9輛汽車分別停放在央北福安停車場及斯馨停車場，犯案手法相同，均是打破車窗後竊取車內財物，粗估損失金額約2萬3000餘元，不排除轄區內慣竊所為，正循線追緝中。

(中時 )