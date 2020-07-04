苗栗縣全縣國小畢業生獲縣長獎得主，4日上午群聚後龍新港國中小舉行聯合頒獎典禮，縣長徐耀昌親自頒獎期勉優秀同學，未來都能成為苗栗之光，今年縣長獎得主中最亮眼的，是剛得到總統教育獎的僑育國小同學陳姿瑩，也以優秀學業成績獲獎，她期望自己成為一個大家都說讚的人。
苗栗縣全縣共有111所國小，今年獲頒縣長獎的畢業生共有142人，由於學校數目眾多，又分散在全縣各地，部分偏鄉國小往返車程遙遠，為了使所得縣長獎學生都能由縣長親自頒獎，因此，縣府教育處特別將全部得獎學生集合起來，舉行聯合頒典禮。
4日上午，全體獲獎學生及校長、家長，齊聚後龍新港國中小學禮堂，參加聯合頒獎獲獎學生中最亮眼的要算是僑育國小陳姿瑩，陳姿瑩在月前才獲得總統教育獎，她是個泰雅美少女，與外公外婆同住，每天都要幫忙長輩到菜園種菜，到市場賣菜，在校不僅是運動健將，還獲得108年的學校模範生。
陳姿瑩今年從學校畢業，以優秀成績獲得縣長獎，她對自己獲獎感到非常高興，未來將進入苗栗國中就讀，她期勉自己將來做一起很厲害的人，能讓大家都說讚。
上午，徐耀昌親自到場頒獎，並一一與各校校長及得獎同學合影，徐耀昌強調今天到場的得獎學生都是各校最優秀的學生，希望大家一起努力，未來成為苗栗之光。
(中時 )
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