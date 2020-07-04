海軍陸戰隊昨進行漢光演習預演時，疑因海象因素造成操舟翻覆重大意外，其中3名官兵命危，針對網傳放棄急救，國軍高雄總醫院左營分院今（4）日鄭重駁斥，「到現在此時此刻，家屬沒有放棄希望」，院方會全力搶救。

左營分院處長賴世釗指出，謠傳3位弟兄已經放棄搶救，實屬不當臆測，本院仍在積極搶救中。他強調，為顧及家屬感受，查證時也是多方小心謹慎，避免引起不必要誤會與聯想。最後就是全力協力協助家屬，呈現當前狀況，避免誤會。

針對3名官兵狀況，賴世釗今早受訪時表示，仍以葉克膜維持生命跡象，尚未脫險，若有消息會再對外說明，但到此時此刻，家屬沒有放棄希望。另名輕傷女兵仍在院觀察。

國防部長嚴德發昨到院探視時指出，目前4位傷者中，有3位的全力還在搶救當中，有一位是沒有大礙，也請國軍各醫院動員所有最好的醫療資源，不管是醫護人員跟醫藥、醫療設施來全力來搶救，也對家屬做的慰問，表達對他們的關心。

(中時 )