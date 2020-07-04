陳嫌殺人後，將凶器丟棄，換掉血衣後向警方投案。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

陳嫌持刀刺殺陳姓夫婦，造成一死一傷。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市新營區昨日晚間發生一死一傷命案，家住新營區南興里的陳姓男子，因與鄰居陳姓夫妻素有積怨，當晚得知母親遭罵，雙方再爆發口角，對方罵他「看門狗」，他竟持刀先後猛刺2人，陳男不治身亡，陳妻傷重仍加護病房觀察，殺人的陳男在凌晨前往新營派出所投案，現正由新營警方偵訊中釐清案情經過。

據警方調查，兩戶人家素來不睦，包括陳嫌家中出租給房客，播放佛經擾鄰、以及占用對面空地停車及堆放雜物等因素，陳姓夫妻常因此責罵陳嫌母親，雙方衝突不斷，還多次報案請警方調處。

昨日晚間8時陳嫌騎腳踏車返家，聽聞母親抱怨後氣急敗壞找陳姓夫妻理論，陳姓夫妻又出口揶揄他是「看門狗」，陳嫌一怒之下拿出自家屋內存放的折疊刀往陳男身上猛刺，陳男頸、胸、腹部中刀不支倒地，陳妻大喊「救命」，跑了沒幾步也成陳嫌攻擊對象，腹部、四肢都中刀，陳行凶後立刻逃離現場。

附近鄰居聞聲出來察看時，陳姓夫妻已倒臥血泊中，大驚之下趕緊通報警消，送往柳營奇美醫院救治，陳男因失血過多傷重不治，陳妻則是內臟出血，仍在加護病房觀察中。

陳男逃離現場後沒多久又回到現場，向母親説「我殺人了，要跑路。」隻身騎車前往找朋友，換掉身上血衣，再向民治派出所投案，向警方供稱是因為鄰居辱罵他的媽媽，氣不過才持折疊刀殺人，作案刀具已經丟到住家一旁的急水溪橋下，警方也前往現場搜尋。

(中時 )