10年前，時任中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典在臉書（facebook）上發布氣象訊息，卻因為與氣象局預報不同調而引發爭議，支持者認為他的預報神準，誇他為「氣象專家」；但反對者則批評其公器私用……。

回想起那段曾被孤立的過往，外人看著面對那沉重壓力應是何等孤寂，但他只是雲淡風輕，笑著回答：「印象中那時確實被罵得很慘，不過，也因為當時的事件，讓臉書追蹤的人數從幾百人跳到上萬人，等於是超級廣告。」到底鄭明典擁有什麼樣的個性？人生哲學又是什麼？能讓他看待事物如此樂天？

陰錯陽差選讀大氣科學，恩師引薦進氣象領域

鄭明典回憶，在很小的時候就喜歡觀察天氣，對於氣候的變化相當好奇，但傳統觀念使然，並未將此列入升學就業的考量；至於為何最後仍是選擇台灣大學大氣科學系就讀？他直率地說：「純粹是聯考選填志願的結果。」

原來，當時選校的時候，他並不了解大氣科學的內涵，只粗淺地知道有此科系的學校只有私校，因此，即使是對氣象學有興趣，在選填志願時，仍然傳統的填上國立大學中以物理、化學、機械為主的前幾個志願。

但陰錯陽差的是，在準備繳交志願卡之前，身旁同學提醒他，明明成績能上台大為何不填？而當時就是由同學逕自修改志願卡，填上了台大大氣科學系，他直率地說：「也不知道是哪個志願被擦掉了，就那麼巧地剛好進了小時候想研究的大氣科學系。」

似乎一切都是命中註定，進入大學之後，大二階段就受到從美歸國年輕教授的青睞，不僅擔任其助理，畢業後更由其推薦到美國加州大學洛杉磯分校進修，之後在獲得氣象學博士後，還進入美國大氣科學聯盟（University Corporation for Atmospheric Research, UCAR）工作。

在美國待了9年之後，某日他接到大學指導教授蔡清彥老師的一通電話，便毅然放棄美國高薪，返台進氣象局服務，一待就是30年。回國服務就像使命一般，「出國前我曾經答應過老師，只要台灣需要我，我一定立刻回來。」鄭明典說，他當時在美國時間晚上8點一接到老師的電話，便立即訂好機票，隔天一早就飛回台灣，沒有絲毫的留戀。

善長觀察與模擬，考照前沒開過車，卻一次就過

曾於媒體前暴露自己小時候最想做的工作是「卡車司機」，細問之下，原來鄭明典熱愛研究車子，在幼年時只要搭車，都會選擇司機後方的位置，並仔細觀察司機是如何操作開車的。

提及此，鄭明典敘述了一件難以忘懷的趣事。在去美國念書前，他完全沒有駕駛經驗，但當某天學長提議在美國念書，最好考個當地駕照比較方便時，他沒有拒絕，只是告知學長，讓他先在考場外圈繞一繞來熟悉車況。「其實當時我連油門、煞車的位置都還分不清楚」，繞場一圈之後，就進入考場直接受考，「那是美國最嚴格的考場，但我一次就通過了。」

有趣的是，於路考結束之後準備返回考場時，鄭明典稍一鬆懈，差點在須減速的轉彎處，將油門誤認為是煞車而急衝，當時監考官嚇了一大跳，他趕緊說：「I’m so excited！（我太興奮了！）」而化險為夷。

雖然這段故事是壞榜樣，現在回想起來也仍心有餘悸，但鄭明典在訪談間仍大笑著描述，也由此可見他的學習力很強。「可能是我善於模擬，很多情境都會事先在腦中模擬、預做準備，所以即使沒開過車，我也能從過往觀察別人開車的經驗中學到技巧。」

玩網路也靠模擬，從汽車論壇發跡而純熟

許多網友尊稱鄭明典為「氣象專家」，不過，他謙虛地認為自己只是比別人更早接觸網際網路。在美國做研究時，正是網際網路啟蒙期，當時他就曾與其他學校的學者利用網路進行學術討論，他說那時確實已看到網路世界的未來性很大。只是歸國後，卻礙於國內環境不同而中斷網路科技研究，直到看到女兒在玩「無名小站」，有自己的部落格，又有對話可以回應時，才又燃起自己對網路溝通的喜好。

鄭明典自美回台後，先後在氣象局衛星中心擔任簡任技正，之後又在中央氣象局擔任氣象資訊中心副主任、科技中心主任，一路以來，其實都跟資訊科學脫不了關係。「在科技中心時，曾想上網找一些有關氣象的論壇，但這一塊，國內氣象局似乎還未跟外界的網路溝通連上線，很可惜。」

熱於學習的他，找了自己最有興趣的汽車論壇開始參與，也發現在汽車產業網路已經成熟，於是便透過與網友的資訊往來，融入自己在流體力學方面的專業背景，幫網友解決了不少在汽車駕駛上的力學問題。他笑著說「當時暱稱是『堂尹』，很受歡迎，令我有種晉身汽車大師級的錯覺。」

玩了四、五年汽車論壇後，他發現這樣的溝通模式十分有效，能聚集一群對議題有興趣的朋友，且對知識的傳遞也很有幫助。於是，在2009年接下預報中心主任後，便在當時交通部次長葉匡時的鼓勵下，嘗試使用臉書發布氣象資訊。

對事情認真，具恆心毅力抗壓性高

鄭明典認為，對的事情就要堅持！當時會在臉書發布個人觀點的氣象資訊，純粹希望能有一個氣象平台，可以傳播氣象的基本知識，讓民眾更了解天氣的奧妙。所以，即使當時曾受到許多負面意見，甚至是言語上的攻擊，他仍然堅持不懈，試著在可接受的範圍內，做對的事情。

這樣的抗壓性，其實源自於在美國念書時曾受到的誤解壓力。問起鄭明典對抗壓的看法，他半開玩笑的說，古人明訓很有道理：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚、空乏其身……。」人總是會遇到低潮，但只要撐過那段，就能海闊天空了。

他舉自己在美國念書時曾受到的誤解壓力為例，當時留美的指導教授具相當名氣，曾要求鄭明典回顧一篇論文並重做分析。「我當時看了那篇論文，總覺得結構有點不完整，於是給了建議，卻礙於英語表達能力不足，只說了句：『It’s wrong.』」但這句話卻被指導教授誤解為是批評與自大。

那時指導教授相當不諒解，立刻與他斷絕聯繫，且拒絕繼續指導。「那時我憑著一股毅力，也覺得不甘心，為何單純只是語言障礙導致的誤解，竟被誤會到後來連會面解釋的機會都沒有。」的確留學生在外讀書，若沒有外援，幾乎等於死路一條，他更擔心回國後無顏見江東父老。

於是從那天開始，鄭明典憑著一股信念與堅持，每天都寫下一頁筆記表達自己對該論文的看法，放進指導教授的信箱中，整整一年沒有間斷。直到一年後的某天，指導教授才又找他，「原來教授並沒有把紙條丟掉，而是在一週前整理東西時，將所有的筆記讀完，才知道自己是誤解我了，也認同了我的意見。」

在敘述這段往事時，鄭明典不免感嘆：「那時原本體重有65公斤，一年之後降到不到50公斤，可見壓力有多大！」但也因為經過這件事，讓他知道：「路遙知馬力、日久見人心」，相較之下，之前曾因臉書發布資訊的網路攻擊，就一點也不足掛齒了。

具雙子座的樂天性格，享受工作與生活結合的快樂

曾有媒體記者給鄭明典的評語是：「無可救藥的樂天派」，或許他就如雙子座的性格一般──適應力強、活潑健談，遇到事情都能妥善對應、冷靜觀察等。他笑著回應自己年少時就很老成，且從小就不太顯露出情緒，也很容易轉換心境。

氣候變幻莫測，許多人只看到氣象天候的結果，難以想像氣象與科學能有什麼關聯性？鄭明典說，大氣的變化就是一門流體力學，再加入熱力現象，但現在已經達到能以物理方程式透過超級電腦來做運算能夠很精準的預報各地區的降雨量、地區地形的風勢等。「雖然這項學問仍然年輕，但具有發展性；不過，運算後的數據資料，仍需要靠人來解析氣象的變數，並轉換成預報的參數與用語。」而這正是他的專才，是未來仍將致力研究的範疇。

的確，這門科學複雜性高，要入門並不容易。不過，鄭明典卻相當享受工作，他認為，氣象學求的是真、是善、是美，這與做人的道理一致，研究透徹後，自然能用真善美的角度看待萬物，享受人生。

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(中時電子報)