民眾黨籍立委高虹安與無黨籍藍營市議員陳廷秀聯合服務處4日成立，民眾黨主席柯文哲及台中市長盧秀燕同時出席大會，這也是民眾黨的全台第一個聯合服務處，至於下屆是否會提名台中市長人選，柯文哲說，2年半以後的事誰曉得！

媒體詢問，下一屆民眾黨是否會提名台中市長人選？柯文哲指出，2年半以後的事誰曉得，不過，現階段從中央到地方，市民服務先做好。在市議員部分，他說，整個事件變動很快，很多選舉的事到選前半年才處理，平常該做的事要扎根做好。

(中時 )