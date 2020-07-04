是否提名台中市長人選？柯文哲秒答 11:062020/07/04 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲表示平常該做的事要扎根做好。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨籍立委高虹安與無黨籍藍營市議員陳廷秀聯合服務處4日成立，民眾黨主席柯文哲及台中市長盧秀燕同時出席大會，這也是民眾黨的全台第一個聯合服務處，至於下屆是否會提名台中市長人選，柯文哲說，2年半以後的事誰曉得！ 媒體詢問，下一屆民眾黨是否會提名台中市長人選？柯文哲指出，2年半以後的事誰曉得，不過，現階段從中央到地方，市民服務先做好。在市議員部分，他說，整個事件變動很快，很多選舉的事到選前半年才處理，平常該做的事要扎根做好。 (中時 ) #台中市長 #柯文哲 #民眾黨 #盧秀燕 #2022縣市長選舉 也許您會感興趣 政治熱門新聞 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 國民黨打陳菊 他扣應直言陳揮文嚇一跳：這是直播ㄟ - 政治 趙少康這句一出口 沈富雄：這是對我很大侮辱 - 政治 索馬利蘭建交有詐？謝龍介驚：劇本都寫好了 他們真的是海盜！ - 政治 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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