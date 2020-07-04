◎峭壁映湖水 金門喊泉超紓壓

全國首見的大喇叭「喊泉」1日在金門有「迷你版張家界」之譽，宛如世外桃源的南石滬公園啟用。沖天水柱騰空灑落懸崖峭壁，與平靜無波湖水相映成趣，在網友點擊率提前暴衝下，已成為遊客慕名走訪的打卡熱點。

◎28顆國外熱氣球 暑假台東同歡

每年夏季最夯的「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在7月11日到8月30日連續舉辦51天，台東縣政府表示，雖受新冠疫情影響，但仍將有28顆國外造型球造訪台東，其中青蛙、獅王等10顆是第1次來，縣長饒慶鈴歡迎國內外好朋友到台東玩一夏。

◎觀音蓮花季 一次體驗各國風情

受疫情影響民眾無法出國，桃園市政府農業局「2020桃園蓮花季」打造異國景點，7月5日至8月30日在觀音蓮花園休閒農業區舉辦，民眾徜徉期間，彷彿置身法國、日本、亞馬遜、泰國、越南、峇里島、墨爾本。

◎19歲以下免費玩九族 加碼抽賓士

拚了！搶攻年輕族群暑假市場，九族文化村配合觀光局安心旅遊，推出19歲以下國民可無限次免費入園，還有振興券套票優惠，有機會把賓士A180開回家，堪稱九族史上最強優惠；園方3日也在西班牙海岸景觀屋頂舉辦雕塑藝術展，邀民眾一起欣賞。

◎响仁和鼓文化行旅 加開2場

新北市文化局推出「新莊响仁和鼓文化特展─文化行旅活動」，包括响仁和第2代製鼓師傅王錫坤、第3代製鼓傳人王凱正導覽；文史工作者介紹數百年歷史的新莊廟街。因此，開放報名後立即秒殺，文化局將於12、19日加碼再開2場，暑假期間邀請親子同遊，遠離3C產品感受文化洗禮。

◎淡水漁樂季 快來耙文蛤啖美食

夏日炎炎，玩水最能消暑，淡水區漁會將在今年8月8日、9日、22日、23日舉辦「淡水歡漁～滬尾搖搖」單日漁業體驗活動，親子可搭乘淡水藍色航班體驗傳統漁法「耙文蛤」，還能參加品嘗在地美食、魩仔魚蝦捲以及DIY製作漁業文創，讓大小朋友歡樂一「夏」。

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(中時電子報)