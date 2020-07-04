好老公的背後，李準基是可怕的連續殺人案的嫌疑犯，老婆文彩元則是重案組刑警。（LINE TV提供）

LINE TV暑假大勢強檔韓劇重磅出擊！李準基、文彩元主演的懸疑浪漫愛情劇《惡之花》7月30日每周四、五早上10點LINE TV全台獨播，帶有懸疑推理元素的《十匙一犯》、《她都知道（李小姐知情）》、探討新世代「不婚」議題的《他就是那傢伙》，與粉絲狂敲碗的韓國首部BL《在你視線停留的地方》電影版、熱播韓劇《365：逆轉命運的一年》即將上線。

男神李準基因演出電影《王的男人》紅遍全亞洲，陸續演出《我的女孩 My Girl》、《步步驚心：麗》等劇躍升韓國大勢男演員，這次睽違2年回歸小螢幕，主演今夏最矚目韓劇《惡之花》，與女主角文彩元繼《犯罪心理》後時隔3年再度合作，今年才剛滿38歲的他，提早在螢幕前當爸，飾演誠實的家庭型男人，但在最新公開的預告中，原本李準基一家三口幸福用餐，溫馨的畫面下一秒瞬間碎裂，李準基在幽暗的偵訊室「一秒變臉」，冷酷無情地直視重案組刑警老婆文彩元，令人不寒而慄。

李準基這回挑戰的角色，表面是好丈夫、好爸爸，實際上14年來卻一直欺騙老婆，隱瞞自己的人格障礙和殺人嫌疑犯身份，毫無同理心、沒有感情及犯罪意識。李準基他接受韓媒訪問坦言，想過演「爸爸」或「老公」這樣的角色是不是太早，也是首次詮釋反社會人格的角色，要如何演出讓他很苦惱，為此反覆看了電影《小丑》及《險路勿近》，研究角色特質和演出方式。《惡之花》7月30日起每周四、五LINE TV全台獨播，VIP搶先看。

另一齣即將在7月9日上線的《她都知道（李小姐知情）》，女主角姜成妍曾在電影《王的男人》飾演李準基情敵，她8年前與鋼琴家低調完婚，婚後3年復出拍戲，劇劇灑狗血，被觀眾稱為「狗血女王」。她劇中飾演重建公寓的房屋仲介人，與飾演菁英刑警的趙漢善，一同捲入公寓發生的死亡案件，該案4個嫌疑犯各有不為人知的秘密，姜成妍為賣房賺錢，與刑警趙漢善為破案，進而成為夥伴、攜手破案。

不只懸疑推理劇被列為必追片單，近來「前世今生」、「命中注定」的劇情大受歡迎，從《孤獨又燦爛的神-鬼怪》、《德魯納酒店》，到近期完結，由喜劇女神黃正音主演的《雙甲路邊攤》，掀起「命定追劇潮」。黃正音攜手尹賢旻、徐志焄領銜主演《他就是那傢伙》7月7日起於LINE TV播出。

另外李施彥曾在LINE TV破500萬流量韓劇《W兩個世界》飾演飾演漫畫助手，這次在《他就是那傢伙》中客串飾演漫畫家，《與神同行》作家周浩旻也在劇中搞笑現身。此外，韓國首部BL網劇《在你視線停留的地方》在LINE TV開播後引爆話題，粉絲狂敲碗的電影版即將於7月16日上線，有25％未曝光內容，配樂也會重製，讓劇迷期待不已。

(中時 )