台中市南屯區近幾年發展快速，除人口越來越密集、商業活動也趨於頻繁，導致停車位一位難求，為解決此問題，台中市府交通局計畫將既有的正心停車場改建為立體停車場，初步規畫停車格數將由現有的100格增加至257格，預計7月底動工、111年2月完工。
交通局長葉昭甫指出，正心停車場位於文心南二路北側、永春國小活動中心對面，目前交通局已獲中央前瞻計畫經費補助，計畫興建為地上4層、地下1層的立體停車場。
「這就像座會呼吸的停車場！」交通局表示，該停車場緊鄰台中清真寺，為融合周邊環境特色，設計上以提升質量為主軸、加入紋理及天際線等宗教風，建築上更引入自然風與陽光，工程中除計畫保留原址樹種、更將栽種其他的台灣原生物種，打造兼顧生態保護的多功能停車空間。
葉昭甫強調，因該處地目為「廣場兼停車場」用地，未來除提供停車服務外，也將規畫生活廣場、街道家具等設施。
(中時 )
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