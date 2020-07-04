就算想爆猛料，這個謠言也太誇張了！前NBA球員傑拉德布朗4日在播客節目爆料，還在找尋新任主帥的籃網，打算開出「教父級」的優渥合約條件，招募執掌馬刺兵符長達24年的帕波維奇，不過這個謠言隨即遭到籃網總管馬克斯否認。

會傳出如此離譜的謠言，起因是帕波維奇先前突然拋售自己在聖安東尼市的房子，儘管他跟馬刺之間合約要到2022年才到期，卻始終強調自己是逐季做出去留決定，更重要的是，他跟馬克斯的關係匪淺，被馬克斯說服並非毫無機會。

畢竟馬克斯在球員時期，曾跟隨帕波維奇拿下2005年NBA總冠軍，在他2011年宣告退役後，第1份工作就是擔任馬刺籃球事務助理，接著成為馬刺助理教練與馬刺助理總管，直到2016年2月才離開馬刺，前往籃網出任球隊總管職位。

不過馬克斯4日徹底否認這個謠言，「帕波維奇有工作了，我會這樣說，因為我們都知道他是一名出色教練，更是一名優異領袖。所以我會讓帕波維奇繼續執教馬刺，他屬於馬刺，馬刺的總教練職位也屬於他的，我相信他在那裡非常開心。」

(中時 )