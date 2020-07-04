為配合工程，台鐵南迴線枋寮－台東班次有調整，改以客運接駁。（台鐵局提供／陳祐誠傳真）

交通部進行南迴線鐵路電氣化工程，台鐵局表示，枋寮－台東間從今年7月15日至12月15日止（8月8日星期六除外），周一至周四、周六的晚間7時至隔日清晨6時止，停駛旅客列車373次、327次、328次及332次（國定假日及補上班之周六除外），共4班次，改由公路客運替運，公路客運免費搭乘。

台鐵局指出，相關資訊即日起可參閱台鐵網站（http：／／www.railway.gov.tw）、交通部鐵道局（http：／／www.rrb.gov.tw／）及各車站公告。

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