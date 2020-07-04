枋寮－台東4班車停駛5個月 改客運免費接駁 11:352020/07/04 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為配合工程，台鐵南迴線枋寮－台東班次有調整，改以客運接駁。（台鐵局提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為配合工程，台鐵南迴線枋寮－台東班次有調整，改以客運接駁。（台鐵局提供／陳祐誠傳真） 交通部進行南迴線鐵路電氣化工程，台鐵局表示，枋寮－台東間從今年7月15日至12月15日止（8月8日星期六除外），周一至周四、周六的晚間7時至隔日清晨6時止，停駛旅客列車373次、327次、328次及332次（國定假日及補上班之周六除外），共4班次，改由公路客運替運，公路客運免費搭乘。 台鐵局指出，相關資訊即日起可參閱台鐵網站（http：／／www.railway.gov.tw）、交通部鐵道局（http：／／www.rrb.gov.tw／）及各車站公告。 (中時 ) #客運 #公路 #台鐵局 #交通部 #枋寮 也許您會感興趣 生活熱門新聞 綁信用卡就能退款2千元 年輕人對三倍券喊4字 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 時事 朋友到馬祖當熊貓外送 宅神一看薪資單數字嚇：我該轉職了 - 生活 紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵：傻了才綁信用卡 - 生活 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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