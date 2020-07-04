【玩FUN飯】乘著衝浪板探險去 今夏最新活動台灣也玩得到

立槳衝浪(Stand Up Paddle，簡稱SUP)這項水上活動可是近年最流行的體驗，在不能出國的防疫時期也不用怕，來到東北角龍洞的四季灣，在專業教練Johnson的帶領下，SUP變得十分輕鬆上手。跟著教練出海探險，可以看見東北角海域十分乾淨湛藍，雖站在SUP板上划行，依舊能一覽海底世界的繽紛，今夏還沒體驗的你就落伍囉！

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在國外早已紅透的立槳衝浪，其實就是用「衝浪板」在海上划槳！它是一種結合衝浪和帆船滑行原理的板類運動，衝浪者可以直接站在板子上，用槳划行及做衝浪的動作，簡單易學，只要經過專業教練的指導，無論是誰都能瀟灑、優雅地來趟海上乘風的SUP航行，享受不一樣的水上風情！

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不同於一般衝浪板，SUP的衝浪板是充氣式的，洩氣後可以輕鬆收折，十分便於攜帶，重點是它韌度夠，碰到礁石比較不會被割破。會受到如此歡迎，除了體積小之外，因為它容易入門，較不受風速、地形限制，只要你體力夠好，就能靠著划槳前進，想要坐著、仰著、趴著或者是站著玩都可以！

來到東北角龍洞的四季灣，在專業教練Johnson的帶領下，SUP變得十分輕鬆上手。

位在東北角的龍洞的四季灣有間不錯的渡假民宿，空手來到這裡參加課程，就會有專業的教練帶你體驗立槳和潛水。除此之外，就連家裡的毛小孩也可以在這裡的海泳池大肆的玩水消暑。到了傍晚還可以與三五好友在海邊旁烤肉吹著海風看著夕陽落下。

(中時電子報)