伊能靜今轉發朋友力挺文章。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜昨轉發網紅模仿她的影片。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜最近參加大齡選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣翻紅，卻因為失言批評梅艷芳風波成為眾矢之的，過往黑料也一一被翻出，甚至有傳言指她與節目組鬧翻。對此，伊能靜今(4日)首度轉發設計師好友對節目的看法，伊能靜寫下：「讓時間說話。感恩」，疑也回應了這陣子的風波。

伊能靜最近因上節目與專訪成為焦點，昨有網友截出伊能靜在節目裡的片段，暗指黃聖依在她指導時「表情有故事」，設計師祁剛今則寫下：「那是互相切磋更專業合作方式的表情」，並強調：「合作過，太了解她敬業態度，處處為工作人員考慮，不但摔了膝蓋，紫了好幾塊都不說，和她工作人員察覺到，工作人員去接她，距離小10米都會遠遠的鞠躬打招呼，感謝高艷安排，過去這麼久合作，看到她被不了解情況鍵盤俠，不負責任發洩，好氣」。

對此，伊能靜稍早轉發，表示：「謝謝祁剛老師，我會用心分享、信任團隊可以爭吵討論、也會好好練習。讓時間說話。感恩」，而她昨晚也轉發了一位幽默網紅模仿她的影片，寫下：「啊哈哈哈哈～～～～」，對外界流言蜚語不以為意，網友回說：「本來就是正常小組交流，被有心人惡意解讀了」、「好奇，是誰整你」、「我因為你都開始喜歡黃聖依了」、「相信你的人品，姐姐要加油哦！」。

(中時電子報)