新北市汐止警分局社後派出所所長田啟廷說明案發過程。（翻攝畫面）

21歲陳姓男大生7月1日、4日連續2次在新北市汐止區尾隨年輕女子，趁機撫摸女子臀部及大腿，新北市汐止警分局獲報於今（4日）上午7時許循線通知陳嫌到案說明，他坦承犯案稱「沒交過女友，才會一時衝動！」警訊後依違反《性騷擾防治法》函送法辦。

據悉，陳嫌就讀南部某公立大學，期末考之後返回新北市汐止區住處，1日晚間8時許，穿著灰色上衣、黑色短褲、夾腳拖鞋在汐止區福德一路86巷口尾隨1名年輕女子，趁機撫摸女子臀部後逃逸。

豈料，陳嫌犯案後食髓知味，4日下午6時許在汐止區福德一路159巷內，再度撫摸一名年輕女子大腿後逃逸。

汐止警分局社後派出所獲報組成專案小組，沿途調閱監視器鎖定陳嫌身分，今（4日）上午7時許通知陳嫌到案說明，他坦承犯案向警方供稱，因沒交過女朋友，看到年輕女子一時衝動才會隨機犯案，犯案後之後相當後悔。警訊後依違反《性騷擾防治法》函送法辦。

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