為了照護後龍鎮糖尿病友視力健康，後龍衛生所將從7月6日至8日上午，提供糖尿病患者每年一次眼底鏡檢查，並針對異常個案追蹤管理，以期早期發現偵測及篩檢眼部病變，把握黃金治療時間，讓鎮民視力健康更有保障。

後龍鎮衛生所指出，初期糖尿病視網膜病變大多從視網膜周圍開始，中央視力不太會受到影響，多數患者很難發覺，由於眼科醫師人力不足，許多糖尿病患，尤其是偏鄉患者無法定期至眼科做視網膜追蹤檢查，錯失早期治療的黃金期，因此，衛生所希望主動檢察可以增進病患眼科眼底檢查率。

後龍鎮衛生表示，依據國民健康署調查，全台約有200多萬名糖尿病患者，近年更以每年2萬5,000名的速度增加。第一型糖尿病患者在罹病15到20年後，幾乎所有人都會產生視網膜病，第二型糖尿病也有超過6成患者會有視網膜病變。其中20％到30％的患者會導致失明。

108年，苗栗縣由醫療院所收治的糖尿病個案計37,589人，完成眼底鏡檢查者為15,064人，受檢比率為40.08％，低於全國平均45.77％。苗栗縣衛生局因而加強糖尿病友及長者進行眼底等檢查服務，減少糖尿病友及長者舟車勞頓，就近接受相關視力檢查，期能早期發現長者眼睛疾患，並降低糖尿病人視網膜病變等併發症，為糖尿病友視力健康把關。

(中時 )