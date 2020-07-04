西班牙有一名市議員，日前在進行視訊會議時，為了要節省後續行程時間，他竟把筆電搬進浴室，一邊沖澡「洗香香」，一邊掌握大家開會報告的內容，但他沒注意到筆電的鏡頭其實還開者，他就這樣「正面全裸」洗澡被一起開會的同事看光光。而在他沖澡的期間，同事們拚命打電話，提醒他鏡頭要關掉，但電話鈴聲被流水聲完全蓋過，一場視訊會議變成該議員的「洗澡直播秀」，最後他的政治生涯，也被這場澡給沖掉了。

據《衛報》報導，西班牙北部托雷拉韋加（Torrelavega）的6名議員，與市長為了討論該地區新冠肺炎議題，某日上午舉行視訊會議，且向當地居民及記者直播，公開對外討論防疫措施。但會議進行到中午，西班牙議員貝爾納多．布斯蒂略（BernardoBustillo）因擔心這場會議會延誤到他後續的行程，索性把筆電搬進浴室，並將對話視窗縮小，他便一邊聽會議內容，一邊迅速沖澡。

不過，布斯蒂略沒注意筆電的鏡頭其實被開啟，還自顧自地陶醉洗澡，其他參與會議的同事們發現，趕緊打電話想要提醒他。無奈布斯蒂略沖澡的流水聲過大，導致他根本沒聽到電話鈴聲，於是他就這樣當場直播自己「正面全裸」洗澡的樣子，大家完全來不及阻止。最後因為場面實在太尷尬，逼得市長只能匆匆結束會議。

事後，這段影片在社交媒體上流傳，全裸被看光的布斯蒂略表示，他用平常心來面對這樁意外，但對自己的政治生涯以如此方式畫下句點，感到很遺憾。

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(中時電子報)