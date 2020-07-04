「不能還沒有救活，就拔掉呼吸器！」商總理事長賴正鎰2日指出，疫情並未結束，仍有不少產業深陷疫情重災區中，建議政府振興紓困要續行，並提出包括調降營所稅至15％、取消未分配盈餘課稅5％、積極協商對等開放商務通道、持續推動紓困至少到9月等建言。

商總6月持續對會員進行滾動式調查，結果出現兩樣情，有受惠國內解封而有三至五成長的餐飲業，也有因邊境管制深陷重災區的行業如都會型觀光飯店、會展等，營運衰退都逾50％、甚至高達90％。

賴正鎰指出，國內疫情雖然趨緩，但因全球疫情未趨緩，邊境管制下，服務業仍有很高的比例是戴著呼吸器，產業受到的衝擊也沒有結束，因此提出紓困振興要續行等建言。首先是降稅及振興三倍券應找零。賴正鎰指出，在全球疫情沒有結束前，企業對資金需求大於一切，為降低企業負擔，建議營所稅調降至15％，並取消未分配盈餘課稅5％，對嚴重受災區免徵或減徵地價稅及房屋稅；同時，為刺激消費，加值營業稅降至3％，以提升消費誘因、加大三倍券效益，而三倍券要加大效益應該要能找零，才不會產生政策不一爭議，徒增民怨。

其次是開放商務通道。賴正鎰指出，目前沒有任何國家將台灣列為優先開放商務通道國家，呼籲政府應積極與我開放的國家或地區協商對等開放，尤其是經貿依存度高達42％的大陸，企業負責人往來更具重要與急迫性。

三是持續推動紓困3.0，至少再延長至9月底。賴正鎰指出，邊境管制造成特定行業持續重創，且行業別不只有觀光業，因此，建議各部會應比照交通部推動紓困3.0方案，否則至少也要再延長三個月至9月底。

四是中小企業信保基金貸款還款期限至十年。賴正鎰指出，受創中小企業需要時間調整營運體質，加上信保基金的申請期限到9月底止，建議還款期限至10年且減免利息，同時申請期限也延長至今年底。

最後，編列預算發展長期振興經濟政策。賴正鎰說，紓困是一時的，經濟振興是長久的，政府宜制定及落實長期振興經濟政策。

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(中時電子報)