為抗議監察院長被提名人陳菊的人事同意權案，國民黨團昨(3日)集結在立法院大門，痛斥將讓監院成為憲政一級機關的東廠。而台灣基進黨立委陳柏惟，則於臉書指國民黨動員大批來路不明群眾，強攻國會大門，質疑藍委找了「不明黑衣人士」圍事。對此，國民黨團總召林為洲諷刺反擊，「在立院看守的保六都是塑膠的？」

陳菊等27名監察委員被提名人，原訂昨下午拜會法院，為接下來的人事同意權拜碼頭，結果事前因有被提名人爆發干預司法等重大爭議，國民黨團提前集結立院大門表達反對，消息傳出，陳菊一行人的拜會行程臨時喊卡。

然而，陳柏惟則在臉書PO文批評，「中國國民黨團動員大批來路不明群眾，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人。原本政黨之間的攻防，應當要在民主的殿堂上，由委員對委員論辯，而不該是中國黨的委員找來一批黑衣人，不擇手段攻進國會，甚至動用暴力威脅我們的民主制度。」

陳柏惟臉書貼文。(取自陳柏惟臉書)

對此，林為洲也在臉書回擊，「標準的看到黑影就開槍，助理們穿黑色丅恤就說是黑道，惡意抹黑，散播假訊息，王定宇、陳柏惟，道歉。在立院看守的保六都是塑膠的？」針對此事，立法院發出聲明表示，當天並無大批來路不明群眾，或者是黑衣人強攻國會大門情事。

(中時電子報)