三倍券正式開放綁訂信用卡、預購紙本券後，網友好奇詢問，現代人不多都是用信用卡、行動支付，但為何很多人還是想領紙本券？引發熱議，綜合網友的回應，整理出四大關鍵，可集資購買、用途較廣、普及性較高以及優惠多。

PTT上有網友在發文詢問，現在都已經2020年了，使用行動支付才稱得上是「現代人」吧？何況再不濟，也有信用卡或電子票證可以選擇使用，但怎麼還是有這麼多人想領紙本的三倍券呢？

貼文曝光後，引起網友討論，「 紙本可以合併購買！一家人一起買一樣東西」、「紙本用途最廣泛」、「紙本最大功能是可以全家集資去買個較高價物品，用途更彈性，孫子回去跟阿公阿嬤要一下就有了」。

另有網友指出，「紙本適用的範圍最廣，台灣電子支付不方便，更別說鄉下」、「我這邊商家的優惠只限紙本」、「傻了才綁卡，一堆店家回饋破千」、 「紙本應優惠最大，前期搶客，末期再一波最後大促銷 」、「紙本使用範圍比支付信用卡好多了」。

(中時電子報)