第54屆金鐘得主、以「國民老公」形象深植人心的溫昇豪，在《我們與惡的距離》中，演出情緒壓抑卻又默默為家庭付出的父親一角，詮釋出身為父親的無奈、溫柔又得要堅強等不同面向，令觀眾印象深刻，在現實生活中，已為人父的溫昇豪也有著不為人知的一面。從小受到父親的影響，認為爸爸的存在就如同一座強大靠山，帶給家人無比的安全感，為他樹立了良好的榜樣，也因此溫昇豪除了工作，其餘時間都盡可能陪伴家人，可說是個不折不扣愛家、顧家的好爸爸。

是慈父也是嚴父 溫昇豪展現爸爸的不同角度

承襲了爸爸的生活態度，即便演藝圈的生活多采多姿，工作之餘的溫昇豪，大部分的時間選擇待在家，講故事給女兒聽、陪著女兒寫作業、玩遊戲，即便有時候各自做自己的事，但只要在同一個空間裡有爸爸的角色存在，就能感受到安全感。自認是家中靠山的溫昇豪，女兒也超愛黏著他，但為帶給女兒良好的家庭教育，溫昇豪在家中也扮演著不同角度的父親，是慈父、也是嚴父，溫昇豪表示，自己最在意的就是女兒的家教，而女兒在溫昇豪軟、硬兼施的管教之下，才七歲就已十分貼心、懂事，也令溫昇豪相當驕傲！

溫昇豪透露女兒貼心舉動讓他相當感動。（圖／台灣飛利浦提供）

父親節女兒貼心幫刮鬍傳溫情

溫昇豪表示，女兒不僅會天天手寫卡片，傳遞她對爸爸的愛，在日常生活中還會使用電鬍刀幫爸爸刮鬍子，讓他感覺天天都是父親節！這也意外成為了父女間生活的小樂趣，而當女兒逐漸長大，依然維持著這些貼心的舉動，也讓他備感溫馨。

每個角度都要精準到位 溫昇豪完美詮釋這些經典角色的秘訣

第54屆金鐘得主溫昇豪近年接拍了許多熱門戲劇，在他的詮釋下，演出不少膾炙口的角色，對他來說，每個角色都擁有自己的故事與獨特的靈魂，一個眼神、一抹微笑每個角度都要精準到位，才能完美詮釋這些角色。此外，溫昇豪特別分享過去拍戲時的經驗，追求完美的他，讓自己隨時保持在最佳狀態。然而除了戲中角色，在這十年間，現實生活中的溫昇豪，也從為人子、為人夫，到為人父，扮演著多重角色的他，儘管生活忙碌仍時刻展現最完美的一面！

(中時電子報)